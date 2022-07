Othée: un champ en feu avec "des flammes de plusieurs mètres de haut"

Un incendie s'est déclaré dans un champ de blé et de paille ce lundi vers 12h30 le long du chemin du château d'eau à Othée (Awans), en province de Liège, nous confirment les pompiers de Liège. Un témoin nous avait décrit la scène via notre bouton orange Alertez-nous, expliquant voir des "flammes de plusieurs mètres de haut". L'incendie a mis une heure à être maitrisé par les pompiers qui ont envoyé sur place deux pompes, deux citernes, une pompe spéciale pour feux de forêts et une autre citerne venue demandée en renfort à la protection civile de Crisnée. Les riverains des rues voisines n'ont pas dû être évacués. L'origine de l'incendie n'est pas connu.