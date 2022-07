Réforme des pensions - Les travaux reprennent en comité ministériel restreint

(Belga) Le gouvernement fédéral devait reprendre lundi soir ses travaux, vers 21h30, après une interruption durant l'après-midi et le début de soirée. A l'ordre du jour figure toujours la réforme des pensions sur laquelle les partenaires de la Vivaldi ne parviennent pas à s'accorder depuis plusieurs semaines.

De sources gouvernementales, l'on indiquait dans la journée que le périmètre des discussions s'était resserré. La pension à temps partiel n'est plus sur la table des discussions, de même que la retraite anticipée après 42 ans de carrière et la révision des régimes particuliers de retraite du personnel roulant de la SNCB et des militaires. Les partenaires gouvernementaux en sont revenus à ce qui se trouve sensu stricto dans l'accord de gouvernement, soit l'accès à la pension minimum revalorisée. (Belga)