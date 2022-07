Météo - Un ciel ensoleillé mais surtout une chaleur accablante, atteignant 40 degrés sur l'ouest

(Belga) La chaleur sera accablante ce mardi avec un ciel toujours ensoleillé. Les températures atteindront 34 à 36 degrés en Ardenne, 37 à 39 degrés dans la plupart des régions, et par endroits 40 degrés sur l'ouest du pays, indique l'Institut royal météorologique.

La probabilité d'avoir 40 degrés sur au moins un quart de la Flandre occidentale et du Hainaut étant de 65%, il a été décidé de placer ces deux provinces en code rouge, avait d'ailleurs annoncé l'IRM lundi soir. Le code est d'application pour 24h depuis minuit. Ce soir et la nuit prochaine, la chaleur ne déclinera que très lentement avec un ciel d'abord dégagé à peu nuageux. En seconde partie de nuit, des bancs nuageux envahiront le pays à partir de la France, puis quelques ondées orageuses isolées pourront se produire en fin de nuit. La nuit sera à nouveau très douce avec des minima de 18 à 22 degrés. Le vent faible à modéré de sud-est basculera entre l'ouest et le sud-ouest en devenant modéré. Demain mercredi, la nébulosité sera plus variable avec quelques averses et un risque d'orage. Les températures seront en baisse avec des maxima de 23 degrés au littoral ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne à 27 ou 28 degrés en Campine et dans les grandes villes. Jeudi, les champs nuageux seront d'abord encore assez nombreux et pourraient laisser échapper une averse locale. Ensuite, les éclaircies deviendront graduellement plus larges. Il fera plus frais avec des maxima de 21 degrés dans la région côtière à 26 degrés en Lorraine belge. A partir de vendredi, le temps sera ensoleillé et, durant le week- end, il fera à nouveau plus chaud. (Belga)