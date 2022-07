Asile et Migration - Plus de 100 demandeurs d'asile dorment devant le Petit Château selon des organisations

(Belga) Jusqu'à 100 demandeurs d'asile dorment devant le Petit Château à Bruxelles depuis des semaines, dénoncent mardi Vluchtelingenwerk, Médecins du monde, Médecins sans frontières (MSF), le Samusocial, le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) et la Plateforme citoyenne, qui appellent à la mise en place de solutions structurelles respectueuses des droits humains.

Depuis des semaines, près d'une centaine de demandeurs d'asile passent la nuit devant le Petit Château. Parmi eux: des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et des familles avec enfants, dénoncent les organisations dans un communiqué commun. A l'approche du long week-end du 21 juillet, ces organisations s'inquiètent de voir apparaître une situation intenable dès la semaine du 25 juillet. "Les scènes observées aujourd'hui devant le Petit Château, rappellent celles observées l'hiver dernier: des personnes dormant à la belle étoile plusieurs jours d'affilée dans des conditions extrêmement précaires, la pluie et froid ayant laissé la place à la canicule", avertissent les organisations. "Nous assistons à une augmentation spectaculaire du nombre de personnes qui dorment devant le Petit Château, passant d'une vingtaine fin mars à plus de 100 ces derniers jours. Parmi eux, des femmes et des enfants", s'inquiète Gratien Ruffo du Samusocial. "Des demandeurs d'asile doivent parfois attendre plus de deux semaines à compter de la décision de justice avant de recevoir une place d'accueil", déplore pour sa part Tine Claus, directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Certaines de ces personnes ont besoin de soins médicaux et/ou psychologiques pour lesquels passer la nuit dehors est inenvisageable", ajoute Marc Genet, directeur général de Médecins du Monde. Les organisations demandent à la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor de mettre en place des solutions structurelles respectueuses des droits humains. (Belga)