Insurrection à Washington - La Commission d'enquête va poursuivre ses travaux plus longtemps que prévu

(Belga) La commission parlementaire américaine chargée d'enquêter sur la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 va poursuivre ses travaux plus longtemps que prévu initialement. Elle devait en principe conclure en septembre mais de nouvelles informations lui parviennent constamment, a expliqué son président Bennie Thompson

La commission prévoyait donc de présenter un rapport d'enquête complet en septembre. Il est désormais prévu de publier un rapport intermédiaire ce mois-là et un rapport complet plus tard. Bennie Thompson n'a pas donné de date de fin prévue pour les travaux. A la question de savoir si la commission pourrait encore être active en décembre, il a répondu que "nous voulons être aussi prudents que possible". La commission a, selon son président, encore beaucoup de nouvelles informations à traiter, telles que les e-mails et les SMS des services secrets les 5 et 6 janvier 2021. Ces messages devraient lui être remis mardi. Une nouvelle audience est programmée jeudi. Elle sera diffusée à une heure de grande écoute sur les chaînes de télévision américaines. (Belga)