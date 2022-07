La STIB renforce les fréquences et adapte ses horaires pour le 21 juillet

(Belga) La STIB a annoncé mardi le renforcement de certaines de ses lignes pour les festivités du 21 juillet. Pour maintenir la sécurité, la société de transports publics fermera aussi certains accès à ses stations et des déviations de ligne sont également à prévoir.

Les festivités en question se dérouleront principalement dans le centre de la ville avec le traditionnel défilé militaire dans le quartier du Parc royal mais aussi dans le parc du Cinquantenaire où un concert se tiendra en soirée. Pour ce qui du renfort de ses lignes, la STIB prévoit plus de métros sur les 4 lignes qui seront aussi prolongées jusqu'à une heure du matin. Sept lignes de tram et 15 lignes de bus qui desservent les lieux des festivités rouleront également jusqu'une heure du matin. Des perturbations sont également à prévoir sur le réseau bruxellois. De nombreuses lignes dont le terminus se trouve habituellement dans le centre de Bruxelles à proximité des défilés prévus aux abords du Parc royal seront limitées à sa proche périphérie. D'autres lignes seront quant à elle légèrement déviées pour ne pas déranger le défilé. De plus, les lignes 38, 71 et 95 subiront une petite déviation du 19 au 22 juillet car la place Royale sera fermée à la circulation durant cette période. Quant aux stations de métro, leur accès sera plus compliqué. Certains accès des stations Gare Centrale, Parc et Arts-Lois connaitront ainsi des fermetures en journée. La station Maelbeek fermera quant à elle à partir de 23h00. Les accès des stations Schuman et Mérode ne seront pas tous accessibles. Pour plus de détails concernant ces adaptations, il vous est toujours possible de vous rendre sur le site www.stib-mivb.be (Belga)