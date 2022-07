Le président iranien Ebrahim Raïssi reçoit son homologue turc

(Belga) Le président iranien Ebrahim Raïssi a reçu mardi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran. L'agence de presse nationale iranienne, Irna, rapporte qu'Erdogan, arrivé en Iran mardi matin, a été accueilli dans le complexe du palais de Saadabad. Les deux chefs d'État doivent discuter de la situation en Syrie, déchirée par la guerre civile, lors d'un sommet avec le président russe Vladimir Poutine dans la journée.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hussein Amirabdollahian, a qualifié la réunion de point de départ d'une "politique axée sur le voisinage et la région". "Le sommet ne se limitera pas à la question de la Syrie, car les trois pays ont des intérêts communs en matière d'économie, d'énergie et de sécurité alimentaire. Ces questions seront également abordées lors du sommet", a déclaré M. Amirabdollahian dans le journal Irandaily. Ce n'est pas la première fois que les trois pays discutent de l'avenir de la Syrie. La Russie et l'Iran soutiennent le gouvernement syrien alors que la Turquie soutient l'opposition. Les observateurs présument que le sujet de l'invasion russe de l'Ukraine sera également abordé. (Belga)