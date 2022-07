Où aura-t-on un record de température? Découvrez vos photos de cette journée

La chaleur est accablante ce mardi sous un soleil de plomb. Les températures atteindront 34 à 36 degrés à l'ombre en Ardenne, 37 à 39 degrés à l'ombre dans la plupart des régions, et même par endroits 40 degrés à l'ombre sur l'ouest du pays, selon l'Institut royal météorologique.

Mais évidemment, au soleil, les températures vont atteindre des records étouffants.



Nous allons tenter de découvrir où en Belgique les thermomètres se seront le plus affolés ce mardi grâce à vous. Envoyez-nous les photos des températures que vous constatez avec le lieu et l'heure de prise de vue via notre bouton orange Alertez-nous, en précisant bien si le thermomètre ou son capteur sont placés au soleil ou à l'ombre.



Voici la première envoyée ce matin :