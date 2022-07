5 astuces pour tenir les guêpes à distance (sans les tuer)

Cela ne vous a sans doute pas échappé, les guêpes sont nombreuses en cette saison, spécialement cette année. Certains seront peut-être tentés de s'en débarrasser de manière radicale à coups de pièges et autres pulvérisateurs mais en réalité, elles sont bien utiles et les éloigner est préférable.

Tout comme les abeilles et les frelons (européens), elles jouent un rôle écologique important en participant à la pollinisation, et parce qu'elles ont une place majeure dans la chaîne alimentaire : elles permettent de contrôler la prolifération de mouches et de moustiques. Donc, si vous êtes tentés de dire : "une guêpe, ça ne sert à rien", il va falloir trouver un autre argument. En ce jour de forte de chaleur, conséquence directe du réchauffement climatique, le moment est bien choisi pour modifier son approche des guêpes. Pour les éloigner, il suffit de mettre en place quelques astuces très faciles.

À commencer par le faux nid de guêpe. Évitez de dépenser de l'argent dans une grande enseigne de jardinage pour vous en procurez une, il suffit de récupérer des sachets en papier kraft (type sac à fruits et légumes) que vous remplissez de ce que vous voulez, que vous fermez et accrochez à votre parasol où aux 4 coins de la terrasse. Les guêpes croiront qu'il s'agit d'un nid et ne s'en approcheront pas.

Autre astuce un peu plus connue : le bâton d'encens. Faites brûler un bâton d'encens sur votre table de jardin lorsque vous servez l'apéro et vous verrez que les guêpes se tiendront à distance.

Le café peut également être un excellent répulsif pour vous qui voulez éloigner les guêpes. Faites brûler du café moulu mais non utilisé (pas du marc de café) dans une coupelle. Pour plus d'efficacité, disposez-en dans plusieurs coupelles.

Autre astuce assez économique pour tenir les guêpes à distance : le plant de tomates ! Si vous avez planté vos tomates en pot, n'hésitez pas à le mettre au centre de la table ou à côté. Les guêpes n'apprécient pas vraiment l'odeur qui s'en dégage.

Enfin, utilisez les huiles essentielles pour éloigner les guêpes, et plus particulièrement celles de lavande, citronnelle ou clou de girofle. Pour ne pas gaspiller les précieuses huiles essentielles, il est recommandé de confectionner un spray à base de 100 ml d'eau additionnée de quelques gouttes d'huiles essentielles. À vaporiser sur la nappe de votre table de jardin par exemple (attention, pas en présence de bébé ni de femmes enceintes). Notez que certaines plantes permettent aussi de repousser les insectes à la robe jaune et noire. N'hésitez donc pas à disposer de la citronnelle, une géranium rosat, de la lavande ou encore de l’absinthe sur vos terrasses et dans vos jardins.

Si malgré toutes ces précautions, une guêpe vous importune quand même, rappelons qu'elle ne piquera que si vous effectuez des gestes brusques. Restez donc le plus calme possible et chassez-là en douceur, avec des gestes plus lents, de manière à ce qu'elle ne se sente pas attaquée.