De fortes concentrations d'ozone attendues mardi

(Belga) Le seuil d'information européen pour les concentrations d'ozone, fixé à 180 microgrammes (µg) par mètre cube, risque d'être dépassé dans plusieurs zones de Belgique mardi, en raison des fortes chaleurs, avertit la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine). La qualité de l'air s'améliorera à partir de mercredi.

Des températures maximales comprises entre 37°C et 39°C sont attendues mardi. Le thermomètre pourrait même monter localement jusqu'à 40°C près de la frontière française. Le temps sera sec et ensoleillé avec un vent modéré de secteur sud-est, indique la Cellule. Ce type de temps, combiné à la pollution atmosphérique, augmente la concentration d'ozone dans l'air. Lorsque ce taux de concentration dépasse les 180 µg/m3, la population doit en être informée en vertu d'une directive européenne relative à la qualité de l'air, indique Philippe Maetz, collaborateur à la Celine. Lundi, le seuil d'information européen a été dépassé à Dessel, en province anversoise : 181 µg/m3 à 19h00, selon la cellule interrégionale. "Le taux de concentration d'ozone sera supérieur à 160 µg/m3 sur l'ensemble du pays et dépassera le seuil de 180 µg/m3 à certains endroits. Ce sont des prévisions et ces dépassements ont lieu généralement en fin d'après-midi ou en début de soirée, les augmentations ayant lieu au courant de la journée"', précise M. Maetz. Mercredi, les températures redescendront sous la barre des 30°C et les concentrations maximales attendues redescendront entre 80 et 140 µg/m3, indique le bulletin de la Celine. À titre préventif, la Cellule, déconseille les efforts physiques intenses entre 12h00 et 22h00 aux personnes âgées, aux enfants et autres personnes sensibles à la pollution atmosphérique. (Belga)