Chariot d'hydratation, atelier salade de fruits, tentures fermées... Comment faire face à la chaleur dans les maisons de repos?

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à chaleur. Les maisons de retraite ont donc décidé de se réorganiser pour permettre aux pensionnaires de traverser cette journée sans trop de difficultés. Quelles sont les mesures mises en place ? Exemple dans un établissement de Neupré.

Dans cette maison de repos de Neupré, c’est désormais une habitude lors de fortes chaleurs : le chariot d’hydratation passe plusieurs fois par jour.

"On essaie vraiment de faire un maximum pour qu'il puisse bien boire, pour qu'ils aient de l'eau à portée de main en permanence. Ils en ont dans leur chambre, ils ont un frigo dans la chambre ils ont de loi permanence, donc ça nous facilite grandement la tâche", explique Lucie Righi, aide-soignante.



Fermer les tentures, isoler du soleil… Des gestes simples, mais précieux.



"Quand je vais dîner, je les ferme, parce que quand je reviens, il y a le soleil", explique une résidente. "Je ne me sens pas trop mal, mais je vous dirai qu'il fait très chaud quand même, et dans la chambre aussi, malgré que tout est fermé et mon ventilateur. mais je crois que c'est pour tout le monde", confie une autre.

Dans les cuisines, les fourneaux sont éteints car au menu, des plats froids sont prévus.

"Aujourd'hui, on a décidé de faire une salade de haricots froid, avec des échalotes, un petit peu de l'ail, du sel, du poivre et une petite vinaigrette. Il y a également une salade de pommes de terre froide et on a fait une viande : une espèce de boulette qu'on a faite nous-mêmes et qui est servie froide", explique Pascal Marcy, le chef de cuisine.



Au niveau des activités, pas de séances de kiné ou de sport aujourd'hui, mais plutôt un atelier cuisine. "Quand ils préparent la salade de fruits, ils goûtent les fruits et puis c'est leur dessert qu'ils font eux-mêmes", déclare Joelle Schmidt, aide-soignante

Toutes ces mesures font partie du plan canicule de cette maison de repos. L’objectif est de rendre ce pic de chaleur supportable pour tous.