Les hospitalisations sont en hausse à cause de ce pic de chaleur: comment éviter coup de chaud, insolation et déshydratation?

Depuis ce mardi matin, de nombreuses hospitalisations ont été recensées en raison de la chaleur, comme a pu le constater notre journaliste Samuel Ledoux en direct de la clinique CHC MontLégia située en province de Liège. "Le taux d'occupation augmente au fil des heures. De plus en plus de personnes sont hospitalisées. Ce sont essentiellement des personnes âgées fragiles et souvent déshydratées. L'hôpital a d'ailleurs déclenché son plan canicule. Il s'agit essentiellement d'un plan de prévention. Les patients doivent boire davantage. Les fenêtres du bâtiment sont restées fermées, verrouillées. Une attention particulière est apportée aux traitements médicamenteux des patients qui peuvent être altérés par les fortes températures."

Pierre Horward, médecin urgentiste, détaille l'effet de ce pic de chaleur sur le corps humain. "Le corps humain doit essayer d'évacuer cette chaleur essentiellement via la transpiration qui doit être compensée. S'il n'est pas compensé, c'est à ce moment là que survient la déshydratation"

Quid de l'insolation ou du coup de chaleur?



"Il faut bien différencier l'insolation du coup de chaleur. L'insolation est due à une déshydratation par un apport d'eau insuffisant. Elle va se manifester plutôt par une faiblesse générale avec des maux de têtes, des céphalées et des nausées et une faiblesse avec peut-être des crampes musculaires mais globalement un état de faiblesse généralisée... Le coup de chaleur, c'est vraiment la température du corps qui augmente avec des températures extrêmement élevées de l'ordre de 40 degrés et le corps humain n'est pas fait pour fonctionner à 40 degrés. Cela entraîne toute une série de défaillances, notamment neurologiques où l'on est agité, on peut délirer, avoir des convulsions et toute une autre série de problèmes cardio-vasculaires, etc", détaille le docteur.

Voici plusieurs conseils à respecter: "Il faut éviter les efforts physiques durant les fortes chaleurs. Si on doit aller au soleil, il faut bien se protéger avec des casquettes, bien s'hydrater, c'est le maître-mot. C'est surtout important de bien s'hydrater."

"En cas de coup de chaud, il faut appeler les urgences et en cas d'insolation, il faut se mettre au frais et faire descendre notre température corporelle et palier à cette déshydratation en s'hydratant avec de l'eau et des solutions énergétiques que les sportifs utilisent. Si cela ne suffit pas, il faut venir aux urgences", détaille le médecin urgentiste.