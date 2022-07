"Nous n'avons pas la choix!": comment conjuguer le travail avec les fortes chaleurs?

Chaleur ou pas, il faut continuer à travailler. En extérieur, les horaires sont un peu adaptés pour ne pas être exposés pendant les heures les plus chaudes.

Le SPF Emploi a mis en place quatre mesures spécifiques qui doivent être prises en compte par les employeurs: mettre à disposition de quoi s’hydrater pour les salariés, faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés directement aux rayons du soleil, adapter et prévoir des temps de pause en fonction du type de travail et, quand c’est possible, prévoir des systèmes de ventilation artificiels. Si ces mesures ne sont pas respectées par l’employeur et qu’aucune alternative n’est trouvée en interne, une plainte peut être déposée au pôle Bien être au travail du SPF Emploi.

Travailler malgré la canicule

Canicule ne rime pas toujours avec vacances pour une majorité de travailleurs…. Surtout à l’approche du 21 Juillet : une fête nationale, ça se prépare. "Nous n’avons pas le choix, nous avons une grande fête le 21, tout doit être prêt", affirme cet ouvrier.

Pour certains, la chaleur impose une réorganisation complète de la journée de travail. "J’arrive tôt le matin", indique cette employée de pressing. "J’essaye d’allumer les machines avant midi pour pouvoir les éteindre l’après-midi pour qu’elles ne tournent plus. Parce que là, ça chauffe !"