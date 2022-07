"Vive les courses": par 40 degrés, voici où trouver de la fraîcheur

Deux provinces sont placés en alerte en vigilance rouge canicule ce mardi : la province de Flandre occidentale et la province de Hainaut. C'est là que les maximas les plus chauds seront atteints aujourd'hui avec 40 degrés prévu. Alors, où trouver un peu de fraicheur avec ces températures extrêmes ?

Deux degrés dans le rayon frais, l'arrivée dans le frigo géant du supermarché peut être un choc : il y a près de 30 degrés de différence avec l'extérieur.

"Ça fait une grosse différence mais ça fait du bien. Vive les courses !", lance une cliente. "On a envie de rester, ça c'est sûr, mais voilà après comme je sais que j'ai un planning contre la montre, je me dis que je n'ai pas le choix que de speeder. Et après, je le regrette quand je suis dehors", dit un autre cliente, plus pressée.

L'effet pic de chaleur se ressent dans la chambre froide. Les clients changent leurs habitudes, et pas seulement au niveau des produits.

"Oui, il prennent plus leur temps. D'habitude, ils courent. Là, ils prennent leur temps. Ça fait plaisir", explique Pascal Verschelden, responsable des produits frais.

Autre point de chute lorsqu'il fait très chaud : la nature. Sous des arbres centenaires, il fait plus frais grâce au feuillage. L'endroit rêvé pour se poser, sans soleil.

"Petit-déjeuner pique-nique au parc, puis après midi enfermés à la maison. Mais là on profite encore de la fraîcheur des arbres, très agréable", expliquait ce matin cette maman venue profiter du parc de manage avant que le thermomètre ne s'affole.

Les arbres agissent comme des climatiseurs naturels : ces végétaux transpirent et peuvent évaporer 450 litres d'eau par jour, créant un coup de frais pour qui s'y abrite. "À la maison, il fait trop chaud donc tout est barricadé et que je suis venue à la fraîcheur ici", explique une autre maman venue avec son fils.

Autre lieu prisé cet après-midi : les églises ou encore les cinémas pour se rafraîchir et se cultiver.