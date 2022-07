Important incendie dans les dunes entre Le Coq et Bredene (vidéo)

L'incendie qui s'est déclaré dans les dunes entre Le Coq et Bredene est sous contrôle, a indiqué la police locale mardi après-midi. Cinq voitures ont brûlé dans le brasier et six autres ont été endommagées. Les pompiers continuent de répandre de l'eau pour éviter tout nouveau départ de feu.



Les pompiers ont été déployés en nombre à Vosselslag, dans l'entité du Coq, pour éteindre l'incendie. Le feu s'est déclaré dans une bande de dunes sur une distance d'environ 400 mètres. Les pompiers continueront d'arroser les cendres pendant un certain temps pour éviter tout risque de reprise. "Nous espérons que le feu ne reprendra pas, car il y a beaucoup de vent", ont conclu les sapeurs.