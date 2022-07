PIC de chaleur: nouveau record de température journalière battu ce MARDI

Un nouveau record de température journalière a été battu mardi à 14h40 à Uccle où se situe l'IRM (l'Institut royal météorologique), avec 36,4°C enregistrés, a annoncé le météorologue David Dehenauw sur Twitter.

Le précédent record observé depuis le relevé des températures pour un 19 juillet datait de 2006 et s'établissait à 36,2°C. Ce 19 juillet constitue en outre le troisième jour le plus chaud jamais enregistré en Belgique depuis 1892, a ajouté son collègue Frank Deboosere. Il est possible que la barre des 36,4°C soit encore dépassée durant la journée.