Herstal: important incendie dans les Hauts-Sarts, des explosions entendues

Vous êtes nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous un important incendie en cours à Herstal, dans les Hauts-Sarts (zoning industriel). De nombreuses explosions ont été entendues par des témoins. Un nuage de fumée se dégage et est visible à des kilomètres à la ronde. Le feu aurait pris sur un camion situé dans un car-wash chez Piron. Les pompiers sont sur place et luttent actuellement contre les flammes.