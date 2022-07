Vague de chaleur - Le feu dans la réserve naturelle limbourgeoise d'Oudsbergen est sous contrôle

(Belga) L'incendie qui s'est déclaré mardi après-midi dans une zone naturelle et boisée située dans les environs de la Zavelstraat, à Oudsbergen (province de Limbourg), est sous contrôle, ont annoncé mardi soir les autorités locales. L'incendie s'étendait sur près de cinq hectares. Les pompiers de Maaseik ont demandé des renforts aux postes voisins.

Deux hélicoptères ont également été mobilisés pour lutter contre les flammes. "Les opérations d'extinction vont se poursuivre pendant un moment et des contrôles seront organisés toute la nuit par les pompiers et l'Agence flamande pour la nature et les forêts", ont précisé les autorités communales d'Oudsbergen. Le feu sévissait dans la réserve naturelle située sur le territoire de la commune limbourgeoise d'Oudsbergen. Les flammes se sont déclenchées vers 14h00 et se sont rapidement propagées. Des milliers de jeunes se trouvent actuellement dans la région pour leurs camps de mouvements de jeunesse. Les campings et les zones dédiées au bivouac n'ont toutefois pas dû êtres évacués. "L'évacuation des mouvements de jeunesse avait été préparée mais elle n'a pas été nécessaire. Un groupe a été accueilli temporairement dans une maison de quartier ; entre-temps il a pu retourner à son campement", souligne la commune. (Belga)