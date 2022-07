Météo - Après les très fortes chaleurs, place aux nuages et aux orages

(Belga) Le ciel sera d'abord très nuageux ce mercredi, avec ici et là de faibles pluies, localement plus intenses avec un risque d'orages. Après une accalmie vers midi, une zone pluvieuse et encore plus active et accompagnée d'orages traversera le pays au cours de l'après-midi et en soirée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le temps sera moins chaud avec des maxima de 23 degrés à la mer à 29 degrés en Campine, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Ce soir, quelques averses orageuses seront encore possibles. Ensuite, la tendance aux averses diminuera et les éclaircies s'élargiront. Le nord-est devra probablement composer plus longtemps avec les précipitations. Les minima varieront entre 13 et 18 degrés sous un vent modéré. Jeudi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec quelques averses locales. L'après-midi et en soirée, les éclaircies s'élargiront. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et par endroits encore 25 ou 26 degrés dans l'intérieur. Vendredi, l'IRM prévoit du soleil, des nuages et un risque d'averses en soirée avec des maxima encore autour de 24 degrés. Le temps sera sec et les températures estivales ce week-end, avec jusqu'à 30 degrés possibles dimanche. (Belga)