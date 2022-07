Un chaton retrouvé mort dans un carton: les abandons d'animaux continuent d'être plus nombreux pendant l'été

Un homme qui promenait son chien a découvert un carton placé derrière l'église de Beaumont. Intrigué, il l'ouvre et découvre le corps d'un chaton, abandonné par ses maîtres, rapportent nos confrères de Sudinfo. L'animal est mort de chaud.

Comme chaque année, l'été est une période propice aux abandons.

Sébastien De Jong, directeur de l’ASBL Sans collier à Perwez, explique plus en détail les raisons de ce phénomène : "On a les abandons classiques comme on a toute l’année, auxquels s’ajoute les abandons pour départ en vacances qui ne sont pas majoritaires, mais ça reste une réalité. Il y a aussi le problème de la reproduction féline. L’été, c’est la période de reproduction donc les chatons vont arriver massivement en refuge."

L’ASBL reçoit une vingtaine de demandes d’abandon par jour, c’est plus du double qu’en temps normal. "On travaille avec une liste d’attente. On demande aux gens de patienter le plus possible le temps que de la place se libère ou alors on les renvoie vers d’autres structures. Il y a quand même pas mal de structures associatives en Wallonie et à Bruxelles donc on essaye de trouver une solution pour l’animal", ajoute Sébastien.

Heureusement pour nos amis à quatre pattes, ils sont plusieurs à être adoptés tous les jours, même si le nombre d’adoption baisse un peu en période de vacances. Près de 85% des adoptions sont réussies.