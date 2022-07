"Avec cette chaleur, tout est bon pour la poubelle": Mohamed contraint de vider son frigo après une panne de courant à Laeken

"Je n'ai rien compris", raconte Mohamed. Cet habitant de Laeken a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous cette nuit pour nous faire part d'une panne de courant dans son quartier. "Ça fait maintenant plus de 40 minutes qu'il n'y a pas d'électricité. Avec cette chaleur, je peux vider mon frigo et tout est bon pour la poubelle", nous avait-il écrit.

"Je me suis réveillé et j'ai vu qu'il n'y avait plus de Wifi et que tout le quartier était plongé dans le noir. On s'est un peu inquiété avec ma femme."

Une fois la situation rétablie, Mohamed et sa femme ont vidé leur frigo et leur congélateur pour éviter toute intoxication alimentaire. "Je ne voulais pas qu'à son réveil, ma fille prenne du lait dans ses céréales et tombe malade."

Contacté, la société Sibelga confirme "un petit défaut sur un poste à haute tension à Jette qui a eu un impact sur une partie de Laeken". "Une coupure est survenue de 2h50 à 4h40", indique le service de presse du gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel pour les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

"Ça arrive plusieurs fois par an. On peut résoudre le problème à distance la plupart du temps, mais ici il a fallu aller sur place", précise encore Sibelga. 150 coupures haute tension ont lieu chaque année à Bruxelles.