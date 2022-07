Des averses parfois orageuses au menu de mercredi après-midi

(Belga) Le ciel sera changeant et souvent très nuageux mercredi après-midi. Des averses parfois orageuses se produiront localement avant de devenir plus intenses et répandues, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le mercure se situera entre 23 et 29°C, voire 30°C par endroit sous un vent modéré de sud-ouest.

Après encore quelques orages, le temps se fera plus sec ce soir à partir de la frontière française. Quelques pluies resteront possibles durant la nuit sur le nord-est et le centre du territoire. Les minima oscilleront entre 13 et 17°C. Le vent sera modéré de sud-ouest. Le ciel sera à nouveau changeant jeudi en début de journée avec des averses locales, principalement sur le nord de la Belgique. Le temps sec fera son retour dans le courant de la journée et les éclaircies se feront plus larges au nord-ouest. Le risque d'averses augmentera par contre en Ardenne. Le thermomètre variera entre 21 et 26°C avec un vent toujours modéré. De larges éclaircies feront leur apparition dans la nuit de jeudi à vendredi malgré des nuages toujours fort présents au nord. Un vent du nord faible soufflera sur un territoire situé entre 12 et 17°C. Vendredi le ciel sera divisé entre nuages et éclaircies, le risque d'averses parfois orageuses augmentera en soirée. Les maxima ne dépasseront pas les 28 degrés. (Belga)