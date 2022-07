Le roi Philippe et la reine Mathilde ont inauguré les expositions estivales au palais

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde ont dévoilé mercredi matin, le temps d'une promenade inaugurale avec le secrétaire d'État Thomas Dermine (PS) chargé de la Politique scientifique, les expositions d'été du palais royal. Le public pourra les découvrir librement, mais sur réservation préalable (au plus tard la veille de la visite), dès ce samedi et jusqu'au dimanche 28 août inclus.

C'est le grand retour des expositions estivales après deux ans d'absence en raison du coronavirus. Les visiteurs et visiteuses pourront profiter de ce moment pour admirer les salons historiques du palais. Cette année, trois expositions temporaires leur sont proposées. L'une d'elles, intitulée "Préservons le futur", met en lumière les projets les plus emblématiques de la politique scientifique belge. Axée sur le réchauffement climatique, elle montre notamment les missions en Antarctique et des maquettes du navire de recherche Belgica et du satellite Sentinel 5 précurseur. Pour l'exposition "Baudouin, être roi", l'association royale Dynastie et Patrimoine culturel a retracé le règne du cinquième roi des Belges à travers ses événements marquants et des images, archives et objets qui n'avaient pour la plupart encore jamais été exposés. Des voyages et visites du roi Philippe en 2021 et 2022 sont par ailleurs présentés en images dans une petite salle de projection. Enfin, "L'Exposition qui va vous gonfler à bloc" du musée scientifique donnera une dimension artistique à l'assemblage de blocs de Lego. (Belga)