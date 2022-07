Les pompiers appelés pour des "substances dangereuses" à Barchon

(Belga) Les pompiers de la zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau sont intervenus mercredi après-midi à Barchon (province de Liège) pour une opération "substances dangereuses", ont-ils indiqué.

Les hommes du feu ont été appelés en raison d'un malaise provoqué par une émanation de chlore dans une entreprise. La victime a été emmenée à l'hôpital par La Croix Rouge et le SMUR Citadelle. De nombreux moyens ont été déployés lors de l'opération: une autopompe, une cellule d'intervention chimique, un véhicule d'intervention rapide chimique, un véhicule officier, une citerne, un véhicule polyvalent. La zone de secours Liège 2 IILE SRI s'est également rendue sur place dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, avec une autopompe et un véhicule officier. La protection civile était également présente avec une équipe de prise de mesure. (Belga)