Fête nationale - Un 21 juillet entre retour à la tradition et nouveautés

Retour à une Fête nationale du 21 juillet "traditionnelle" après deux années de pandémie, ce jeudi. Mais cela n'empêchera l'apparition dans l'ambiance festive, de quelques nouveautés.

La journée débutera à 10h00 en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, par le Te Deum chanté en présence du Roi, de la Reine et des corps constitués. D'autres Te Deum en présence de membres de la famille royale auront lieu en province, dont un à Liège en présence du prince Laurent et un autre à Gand avec la princesse Astrid. La Fête au Parc débutera simultanément en plein centre de Bruxelles mêlant, jusqu'à 20h00, des stands militaires et des services de secours. Les abords du Palais royal de Bruxelles accueilleront également le défilé militaire et civil ainsi. Cinquante "Be-Heroes", des Belges qui se sont illustrés par leurs actions - comme des volontaires ayant aidé lors des inondations ou des hébergeurs de réfugiés ukrainiens - ont été invités à assister en première ligne au défilé sur la place des Palais. Lequel défilé débutera, comme de coutume à 16h00, et "rendra hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui s'engagent au quotidien pur la sécurité de nos concitoyens", avait annoncé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. En fin d'après-midi, le centre de gravité se déplacera cette fois vers le parc du Cinquantenaire pour un "concert national" d'artistes issus des deux communautés, suivi du feu d'artifice. L'événement gratuit, sera diffusé en télévision. Les cafés, bars et restaurants ont été invités, dans tout le Royaume, à faire participer le public à un "apéro national". Les participants à l'apéro national pourront suivre ce concert depuis les différents établissements. Le feu d'artifice, tiré à 23h00 depuis l'esplanade et les arcades du Cinquantenaire, clôturera les festivités.