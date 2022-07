Météo - Un 21 juillet nuageux, avec d'abord de la pluie puis un temps plus sec l'après-midi

(Belga) En ce jour de fête nationale, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques pluies ou averses le matin, surtout sur le nord et le nord-est du territoire. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec mais le risque d'une averse persistera en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés, sous un vent généralement modéré, d'abord de secteur ouest, virant ensuite au secteur nord- ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra sec avec des passages nuageux et des éclaircies parfois larges. Les minima seront compris entre 12 et 16 degrés, sous un vent de nord généralement faible. Vendredi matin, les champs nuageux seront parfois abondants, surtout sur le nord du pays et le relief de l'Ardenne. Durant la journée, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies, avec des maxima autour de 21 degrés à la côte, de 22 à 25 degrés dans la plupart des autres régions, et de 25 à 28 degrés en Lorraine belge. En fin de journée ou en soirée, quelques averses remonteront de la France vers la Belgique et pourraient prendre un caractère orageux. Le vent sera faible à modéré. Ce week-end, le temps sera ensuite assez ensoleillé et graduellement plus chaud avec, dimanche, des maxima de 27 à 30 degrés.