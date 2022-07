Audiences radio: France Inter creuse l'écart avec RTL dans un contexte général morose

France Inter a encore distancé RTL au printemps, caracolant toujours en tête des audiences malgré un contexte morose pour l'ensemble du média radio, passé sous la barre des 40 millions d'auditeurs quotidiens pour la deuxième fois en 20 ans, selon l'étude Médiamétrie dévoilée jeudi.

D'avril à début juillet, le vaisseau amiral de Radio France (France Inter, Franceinfo, France Culture...) affiche une audience cumulée de 12,5%, en hausse de 1,2 point par rapport à la même période de 2021, avec 6,9 millions d'auditeurs quotidiens (+700.000).

Une prouesse à l'heure où la radio continue de souffrir de l'impact de la crise sanitaire. Après un plus bas historique au printemps 2021, le média a séduit 39,4 millions d'auditeurs quotidiens, soit quelque 300.000 de plus sur un an, mais 800.000 de moins environ comparé à janvier-mars 2022.

En deuxième position, RTL affiche une audience cumulée de 10,1% (+0,1 point sur un an), devant Franceinfo (9%, +0,8 point), qui gagne près d'un demi-million d'auditeurs en un an.

Parmi les généralistes, la lanterne rouge Europe 1 continue sa dégringolade entamée il y a 10 ans, atteignant un nouveau plus bas historique de 3,8% d'audience cumulée (-0,5 point sur un an).

L'ancienne rivale de RTL fait ainsi désormais quasiment jeu égal avec... RTL 2 (3,7%, -0,1 point).

Côté radios musicales justement, NRJ, en quatrième position toutes stations confondues, tombe à 7,9% d'audience cumulée (-0,5 point) devant Skyrock (5,8%, -0,5 point) et Nostalgie (5,5%, +0,3).

Cette dernière dépasse désormais la généraliste France bleu (5,2%, -0,4 point), et talonne RMC (5,6%, -0,2 point).

Les indés radios, groupement de 129 stations locales, régionales et thématiques, reculent quant à elles de 0,8 point, à 12,5% d'audience cumulée.