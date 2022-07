Fête nationale: la famille royale s'est réunie pour le traditionnel Te Deum (photos)

Le traditionnel Te Deum a débuté à 10h ce matin dans la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, en présence du Roi Philippe, de la Reine Mathilde, ainsi que leurs quatre enfants. D'autres Te Deum en présence de membres de la famille royale ont lieu en province, dont un à Liège avec le prince Laurent et un autre à Gand avec la princesse Astrid.

© Belga

La pluie n'arrête pas les curieux. Ces derniers se sont réunis en nombre ce matin pour apercevoir la famille royale. Les festivités se poursuivront tout au long de la journée.

A l'issue de la cérémonie, le couple royal accompagné de ses enfants: Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel ont pris un bain de foule. Ils ont été accueillis sous des applaudissements et des cris, "Vive le roi", "Vive la reine" et "Vive la Belgique".



Belga