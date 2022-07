"Hasta la vista, baby": cette réplique réutilisée par Boris Johnson pour dire au revoir au parlement (vidéo)

Boris Johnson a tiré sa révérence devant le Parlement britannique lors de sa dernière séance de questions en tant que Premier ministre mercredi, lors de laquelle il a défendu son bilan et lancé un "Hasta la vista, baby" sous les applaudissements des conservateurs.

"Mission largement accomplie", a assuré le Premier ministre en revenant sur ses trois années au pouvoir, affirmant qu'il allait passer les prochaines semaines à "faire ce que je pense que le public attend que je fasse: avancer sur les dossiers sur lesquels nous avons été élus en 2019". "Ces dernières années ont été le plus grand privilège de ma vie", a ajouté le Premier ministre de 58 ans, qui a démissionné le 7 juillet après une série de scandales et de mensonges. "Hasta la vista, baby" a-t-il conclu sous les applaudissements des députés de son camp, reprenant la célèbre citation d'Arnold Schwarzenegger dans "Terminator 2".

Le successeur de Boris Johnson sera connu le 5 septembre, date de la fin des vacances parlementaires qui commencent vendredi. Le chef de l'opposition Keir Starmer l'a interpellé sur la campagne en cours chez les Tories pour le remplacer à Downing Street, l'interrogeant notamment sur l'annulation d'un débat télévisé organisé sur Sky News. "Et bien, je ne suis pas le sujet de particulièrement près", a lancé le Premier ministre en souriant, sous les rires des députés. Mais il en a profité pour donner "quelques conseils" à celui ou celle qui lui succèdera à Downing Street. "Restez proche des Américains, soutenez les Ukrainiens, battez-vous pour la liberté et la démocratie partout. Baissez les impôts et dérégulez où vous pouvez pour faire de ce pays le meilleur endroit pour vivre et investir."

Les députés Tories votent une cinquième et dernière fois mercredi pour désigner les deux candidats finalistes. Ils sont trois encore en lice: l'ancien ministre de la Défense Rishi Sunak, la cheffe de la diplomatie Liz Truss et la secrétaire d'Etat au commerce international Penny Mordaunt.