21 Juillet: pourquoi certaines communes ont interdit les feux d’artifice cette année ?

Certaines communes ont interdit leur feu d’artifice pour des raisons de sécurité, en raison de la sécheresse mais aussi pour préserver le bien-être animal.

1 La sécurité

A Nivelles, la commune a interdit les feux d’artifices. La mesure concerne tous les engins pyrotechniques et vise directement les particuliers qui voudraient tirer des feux d’artifice dans leur jardin. "Il pourrait y avoir éventuellement une sanction administrative mais ça ne serait pas grave par rapport à un incendie qui pourrait se déclencher dans une maison ou dans un terrain voisin. La situation peut être vraiment très dangereuse", affirme Pierre Huart, bourgemestre de Nivelles.

Dans les rues, les habitants sont réceptifs à cette décision. "C’est relativement dangereux parce que les espaces sont étroits et parce que les gens ne savent pas s’en servir correctement" , indique ce Nivellois.

2 La sécheresse

A Sambreville, pas de feu d’artifice dans la commune tant que la canicule perdure. La pluie qui tombe ces dernières heures ne change rien à la sécheresse de la végétation. "Le danger est toujours bien là, la preuve en est que le service public de Wallonie a remis un avis que même s’il pleut 20 à 30L/m3 dans les dix prochains jours ça ne serait pas suffisant pour annuler cette sécheresse", explique Marc Gilbert, le colonel des pompiers du Val de Sambre.

Les avis des habitants divergent au sujet de cette décision: "C’est quand même pas mal. Ici il fait quand même super sec et quand on entend parler de tous les incendies partout, je trouve que c’est bien de pas prendre de risque", indique une mère de famille. Un autre citoyen est lui aussi d’accord: "On n’a pas besoin de feu d’artifice pour faire la fête ! On boira un coup à la place." Mais ce n’est pas le cas de tout le monde: "C’est quand même dommage pour un 21 Juillet… Après tout ce qui s’est passé avec le covid, tout ce qui se passe au niveau des finances pour tout le monde, un feu d’artifice ça aurait été agréable."

3 La biodiversité

A Mouscron, c’est pour protéger le bien-être des animaux que le feu d’artifice n’a pas eu lieu. A la place, hier soir, un show de lumière avec lasers musique et fumée a été proposé aux citoyens.