Fête nationale: la famille royale est au complet pour assister au défilé militaire (photos)

Après le traditionnel Te Deum de ce matin qui a eu lieu à la cathédrale des Saints-Michel et-Gudule en présence du Roi, de la Reine et de leurs quatre enfants, c'est la famille royale au complet qui s'est retrouvée cette après-midi pour le défilé militaire à la place des palais. Cette année, de nombreux citoyens engagés ont une nouvelle fois été invités à participer à ce défilé, dont certains Be-Heroes, mais aussi des citoyens et des bénévoles de la Croix-Rouge qui se sont mobilisés bénévolement lors des inondations, des étudiants, des membres de la plateforme du service citoyen.

Dans les tribunes, on peut apercevoir la future héritière du trône, la princesse Elisabeth ainsi que ses frères et soeur : Eléonore, Gabriel et Emmanuel. Le prince Laurent son épouse la princesse Claire, la princesse Delphine, la Princesse Astrid et son époux le prince Lorenz sont également présents.



Avant de s'installer dans la tribune, le couple royale a d'abord salué les Grands invalides. Un symbole important de reconnaissance vis-à-vis de toutes ces personnes qui se sont battues pour la Belgique.



Une fois que tout le monde a pris place dans les tribunes, le défilé peut commencer. Traditionnellement, il commence toujours par la composante aérienne. Cette année, la couverture nuageuse empêche les F-16 de répandre les couleurs nationales dans notre ciel. Le cortège se poursuit.



Nouveauté lors de ce défilé : une simulation d'une intervention sur le Palais avec la descente d'un militaire avec un drapeau

