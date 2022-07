Un bébé de 14 mois, oublié dans une voiture, meurt "d'étouffement et de déshydratation" en France

Un bébé de 14 mois a été retrouvé mort mercredi après-midi, oublié dans une voiture, sur le parking d'une entreprise de Bordes (Pyrénées-Atlantiques), a annoncé jeudi le parquet de Pau.

Le père de l'enfant, salarié de la société d'aéronautique Safran, aurait oublié de déposer son bébé à la crèche le matin, avant d'aller travailler. "Les premières investigations laissent penser que le jeune enfant est décédé d'étouffement et de déshydratation", a indiqué la procureure de la république de Pau, Cécile Gensac, dans un communiqué.

La mère, constatant l'absence de son enfant mercredi en fin de journée à la crèche d'Assat, commune périphérique de Pau et non loin du lieu de travail du père, avait donné l'alerte.

Les tentatives de réanimation par les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu, aussitôt transportés sur les lieux, vers 17H00, se sont révélées vaines. "Personne n'avait entendu le moindre bruit, le parking étant étendu", a précisé la procureure de Pau.

Une enquête de flagrance pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Pau-Lescar.

Les parents du bébé, "sans antécédent judiciaire et parents d'un enfant plus âgé", ont été transférés en état de choc vers le centre hospitalier de Pau. "Aucune audition n'a pu être réalisée en l'état", indique Cécile Gensac.

Une autopsie est prévue vendredi afin de déterminer la cause exacte du décès.

Une cellule d'aide psychologique a par ailleurs été mise en place pour le personnel de la crèche d'Assat, qui emploie 26 personne et accueille environ 80 enfants.

L'établissement a été fermé ce jeudi et le sera encore vendredi, a fait savoir le maire de la commune, Jean-Christophe Rhaut. Les autres enfants ont été réorientés vers des structures intercommunales des environs, "et des cellules psychologiques y ont aussi été ouvertes pour les parents", précise le maire d'Assat.