Anvers rend hommage aux soldats belges tombés à la guerre

(Belga) Comme chaque année, un hommage a été rendu jeudi aux soldats belges morts dans les deux Guerres mondiales lors d'une cérémonie organisée à Anvers à l'occasion de la Fête nationale. Le bourgmestre anversois Bart De Wever et la gouverneure de province Cathy Berx ont déposé des fleurs au Stadspark.

Bart De Wever a évoqué dans son discours la guerre en Ukraine et la nécessité de former une communauté. "75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les portes de l'Europe sont une nouvelle fois à feu et à sang (...) Durant les décennies après la guerre, nous nous sommes de plus en plus installés dans une zone de confort. Le paradis était à portée de main. Maintenant, nous ne pouvons que constater que ce décor rose présente des fêlures", a estimé le bourgmestre nationaliste. Il a également parlé des défis sociétaux. Selon lui, "quand un entrepreneur fait connaitre ses projets, il y a toujours un voisin mécontent qui se manifeste pour freiner son activité économique". Et "les enseignants ont l'impression de devoir aussi jouer le rôle d'assistant social et de psychologue". Faisant référence à Simone Veil, l'Anversois a rappelé qu'appartenir à une communauté entraine selon lui des droits, mais aussi des devoirs. Un message qui a été oublié, dit-il. "Mais nous avons tous la capacité de nous rapprocher les uns des autres, de trouver des compromis et d'établir en tant que société des normes et valeurs communes". (Belga)