Le roi et la reine ont pris un bain de foule au Sablon avant de se rendre au Cinquantenaire pour le traditionnel feu d'artifice

Contrairement aux années précédentes, le Roi et la Reine ont pu s'offrir un petit bain de foule ce jeudi matin, mais aussi ce soir, dans le quartier du Sablon, à Bruxelles. Les souverains ont voulu être au plus près de la population.

Le Roi et la Reine sont arrivés vers 19h au Sablon à Bruxelles, sous les applaudissements des citoyens et la musique des batteurs. La famille royale a salué les gens présents, après deux années de Covid. Ils n’avaient plus eu cette possibilité, les festivités étant assez limitées.

Les souverains prennent le temps : ils discutent, ils prennent des photos parce que le 21 juillet, c’est à la fois une fête de notre pays mais une célébration de notre monarchie. Et pour les citoyens, rencontrer la famille royale, ça représente tout un symbole. Un symbole de cohésion mais aussi une certaine fierté.

Philippe et Mathilde sont arrivés sans leurs quatre enfants, mais ils rejoindront trois des quatre enfants – sans la princesse Elisabeth – au parc du Cinquantenaire où se tiendra le feu d’artifice.