Fête nationale - Au moins 10.000 personnes au cortège de chars à Hannut

(Belga) Le cortège de chars qui s'est déroulé jeudi après-midi à Hannut a rassemblé entre 10.000 et 15.000 personnes à l'occasion de la fête nationale, un succès, ont commenté conjointement le bourgmestre Emmanuel Douette (MR) et François Maurice, le président de Hannut Tourisme et Promotion, organisateur de cette manifestation depuis 2006. L'événement n'avait plus eu lieu depuis deux ans en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le cortège était donc très attendu et la météo n'a pas joué les trouble-fêtes, malgré une légère pluie en matinée et en début d'après-midi.

"Cela faisait deux ans sans véritable fête nationale l'année passée on avait fait un 21 juillet plutôt protocolaire à la commune", a rappelé le bourgmestre Emmanuel Douette. "Cette fois, c'est la partie fête qui reprend ses droits avec des milliers de personnes rassemblées dans le centre de Hannut. On redoutait la canicule, mais il a finalement plu le matin, ce qui a fait baisser les températures". Pour l'occasion, les conditions de sécurité avaient aussi été augmentées autour des chars, au nombre de 24. Les véhicules se sont élancés sur le tracé, qui a débuté dans la Rue des Aisnes, aux alentours de 14h30. Ils étaient accompagnés par de nombreux artistes, des Gilles en provenance de Nivelles, les géants du Meyboom de Bruxelles, les Poepedroegers ou encore des joueurs de cornemuse. "Cette année était un peu particulière pour tous les groupes à cause de la période Covid", a commenté François Maurice, organisateur, "on a évité la pluie, les Dieux de l'Olympe étaient avec nous aujourd'hui", a-t-il encore ajouté. Une guinguette, un bal dansant et un feu d'artifice étaient encore prévus dans la soirée. (Belga)