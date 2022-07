Révocation du droit à l'IVG aux Etats-Unis - Vote au Congrès américain pour protéger l'accès à la contraception

(Belga) La Chambre des représentants a adopté jeudi une loi pour défendre l'accès à la contraception dans tous les États-Unis, un texte suscité par la crainte d'un revirement de la Cour suprême après sa volte-face sur l'avortement.

228 élus, tous les démocrates et huit républicains, ont soutenu l'adoption de cette proposition de loi. 195 républicains s'y sont opposés. Le texte risque désormais d'achopper au Sénat, où il faudrait que dix sénateurs républicains sur 50 votent avec les démocrates, ce qui paraît peu probable compte tenu des tensions entre les deux partis. Concrètement, il inscrit dans la loi fédérale un droit aux contraceptifs autorisés par les autorités sanitaires, y compris la pilule du lendemain honnie par les opposants à l'avortement les plus radicaux. Le texte protège également les professionnels de santé qui prescrivent pilules et autres stérilets. Il a été introduit en urgence après la décision, le 24 juin, de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement qu'elle garantissait depuis près de 50 ans. (Belga)