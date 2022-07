Mexique: des manifestantes réclament justice pour une militante brûlée vive

(Belga) Des dizaines de femmes ont manifesté jeudi au Mexique pour demander justice pour Luz Raquel Padilla, une militante décédée après avoir été incendiée par des assaillants inconnus.

Brandissant des pancartes devant le commissariat de Zapopan, la municipalité où Luz Raquel Padilla habitait et a été attaquée samedi dernier, les manifestantes ont dénoncé l'inaction et l'indifférence des autorités. "Justice pour Luz et justice pour son fils, pas une de plus, pas une de plus", a exigé Guadalupe Ortega, 62 ans, membre de "Red de Mujeres Insurgentes" ("Réseau de Femmes Insurgées"), un collectif qui rassemble des aide-soignantes qui s'occupent de personnes handicapées. La militante a succombé mardi à de graves brûlures, sur 90% de son corps, après que trois hommes et une femme l'ont aspergée d'alcool et lui ont mis le feu dans un parc à Zapopan, selon les autorités. Mère d'un enfant autiste, Mme Padilla, âgée de 35 ans, faisait partie de "Yo cuido México" ("Je prends soin du Mexique"), une organisation qui cherche à faire reconnaître les droits des personnes qui s'occupent de leurs proches malades. Le bureau du procureur de Jalisco a annoncé jeudi avoir arrêté Sergio Ismael "N", le voisin de Mme Padilla. La militante l'avait accusé en mai de l'avoir menacée. Le bureau du procureur lui avait alors accordé des mesures de protection. Ce crime choque à nouveau le Mexique après l'affaire de Debanhi Escobar, une jeune fille de 18 ans dont le corps a été retrouvé en avril dans une citerne de la ville de Monterrey, dans le nord du pays. Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré jeudi que le crime de Mme Padilla s'expliquait par la "perte de valeurs" qui "a été encouragée pendant la période néolibérale". Selon les chiffres officiels, dix femmes en moyenne sont assassinées chaque jour au Mexique. (Belga)