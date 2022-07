Pourquoi l'isolation est-elle de plus en plus chère mais reste si bénéfique pour le portefeuille?

Le prix de l'énergie pousse à faire des choix. Pour de nombreux propriétaires, c'est celui d'une meilleure isolation. Ces travaux permettent parfois de gagner 40% d'économie d'énergie.

La flambée des prix de l’énergie encourage de plus en plus de propriétaires à mieux isoler leurs maisons, pour économiser : "Le bénéfice va se faire ressentir directement pour les propriétaires, que ce soit au niveau du bien-être intérieur ou au niveau du coût de l'énergie" justifie Alex Rémy, conducteur de chantier. Celle-ci concerne tant les toitures que les murs, à l’intérieur ou à l’extérieur.

La demande est telle, que les commandes s’accumulent auprès des sociétés. Cette hausse pose cependant deux problèmes. D'une part, les délais s'allongent, et d'autre part cela coûte de plus en plus cher, car le prix des matériaux ne cesse de grimper depuis le début du conflit en Ukraine. Certaines matières se vendent jusqu'à 80% plus cher. L’acier, par exemple, est impacté à hauteur de 60%, alors que les isolants issus de la pétrochimie sont eux impactés à hauteur de 40%.

L'augmentation des prix des matériaux se répercute forcément sur la facture finale. Ce constat est confirmé par Pierre Guinsbourg, le directeur opérationnel de la société DD Isolation à Gembloux : "On n'a pas trop eu le choix. On a plus de trois augmentations successives pour certaines matières" témoigne-t-il.

Pourtant, l'isolation est aujourd'hui plus que jamais recommandée : "Maintenant, avec le système du PEB, qui a été mis en place et le coût de l'énergie, c'est devenu une priorité" précise Alex Rémy. Ces travaux permettent parfois de gagner 40% d'économie d'énergie, sur l'électricité, le gaz ou le mazout.