Vos vacances sont ruinées à cause des incendies? Voici quels sont vos droits

Les flammes dévastent la France, l'Italie et l'Espagne, parmi d'autres pays. En cette période estivale, bon nombre de vacanciers se questionnent : puis-je annuler mes vacances si je dois partir dans un endroit ravagé par les incendies ? Quelles sont les conditions ? Pour ceux qui sont déjà sur place, peuvent-ils rentrer sans frais ? À quoi ont-ils droit ?

Bon nombre de vacanciers ont vu leurs congés ruinés à cause des incendies qui balaient la France, l'Italie et l'Espagne. En Gironde, plus de 20.000 hectares de forêts ont été consumées. Pour certains, il n'y a plus d'autre choix que de rentrer à la maison plus tôt que prévu. Ces vacanciers peuvent-ils être indemnisés ? "Cela dépend s'il s'agit d'un voyage réservé auprès d'un tour opérateur, ou d'un séjour que vous avez organisé vous-même" nuance Nevert Degirmenci, porte-parole d'Assuralia. "Dans le premier cas, il faudra le contacter au plus vite" précise-t-elle.

Fournir une assistance, c'est une obligation légale pour les tours opérateurs : "Nous sommes tous obligés d'agir comme un bon père de famille, ça veut dire qu'on doit vous rapatrier s'il y a un danger, ou offrir un autre hébergement" explique Pierre Fivet, président de l'Association Belge des Tours Opérateurs. Il précise que dans un premier temps, le tour opérateur cherchera une alternative. Le vacancier peut être logé ailleurs, immédiatement et proche du lieu initial de vacances. Il peut prétendre à un autre séjour à une date ultérieur, et enfin, "si jamais ça n'allait pas, les gens auraient droit à un remboursement".

Lorsque le logement a été réservé auprès d'un particulier, pour une maison ou un camping, "il faudra vérifier les conditions générales reprises dans le contrat signé" ajoute Nevert Degirmenci. Parfois, aucune garantie d'assistance n'est prévue, et le vacancier peut se retrouver à repartir sans indemnités.

Faut-il annuler ses vacances dans les zones impactées?

De nombreux vacanciers hésitent aujourd'hui à partir, vu la situation dans les zones impactées. Pour Pierre Fivet, il ne faut pas paniquer pour autant : "Ce n'est pas parce qu'il y a un feu à 5km, que c'est déjà dangereux. L'interprétation de ces choses, c'est suggestif, mais là aussi, nous devons agir comme de bons pères de famille". Le tour opérateur sera, là aussi, obligé de fournir une alternative, et ne pas envoyer de vacanciers vers une destination où il y a un danger.

En ce qui concerne les réservations auprès de particuliers, cela dépend, là aussi, du bon vouloir du propriétaire des lieux, et des termes du contrat.