Accord sur le nucléaire: l'approvisionnement en électricité est-il garanti pour les hivers à venir?

L'accord de principe, signé ce jeudi, concernant la prolongation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3, soulève la question de l'approvisionnement en électricité pour les hivers à venir.

La ministre de l'Énergie, Mme Tinne Van der Straeten (Groen), a assuré qu'il n'y a pas de risque de pénurie pour les prochains hivers. Les réacteurs ne devaient, de toute façon, pas s'arrêter de tourner avant 2025.

Le seul hiver qui pourrait poser problème, est celui de la transition entre 2025 et 2026. Nous n'aurons, à ce moment-là, plus de réacteurs nucléaires en fonction. Ils seront arrêtés pour de la maintenance, obligatoire tous les 10 ans. Ils ne seront à nouveau opérationnels que l'hiver suivant, entre 2026 et 2027.

L'approvisionnement ne devrait pourtant pas poser de problème non plus pour cette période de transition, selon la ministre. Cela sera possible grâce à des accords avec des producteurs étrangers et par la mise en service, d'ici-là, de nouvelles installations de production au gaz, chez nous en Belgique.