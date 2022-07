Ils créent un laboratoire de drogues à Herstal et écopent de peines allant jusqu'à 9 ans de prison

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné 6 hommes impliqués dans l'élaboration d'un laboratoire de drogues à des peines allant de 30 mois à 9 ans de prison ferme. Un septième homme a reçu 200 heures de travaux d'intérêt général. Deux autres suspects ont été acquittés. Le labo clandestin, situé dans un entrepôt à Herstal, aurait produit du crystal meth et de la MDMA pour au moins 2,3 millions d'euros.

L'enquête a débuté en novembre 2021 après la découverte de plusieurs barils de déchets chimiques à Anderlecht. Les recherches ont déterminé que ces fûts provenaient bien d'un labo de drogues. L'analyse des images de vidéosurveillance a aussi permis de déterminer que ces barils avaient été jetés par le conducteur d'une camionnette blanche. La camionnette a été retrouvée ce qui a permis d'identifier le conducteur et de mener les enquêteurs vers un entrepôt à Herstal grâce à l'analyse du GPS du véhicule et du téléphone portable du conducteur.

La police judiciaire fédérale a trouvé un laboratoire de drogue dans l'entrepôt et identifié plusieurs autres suspects grâce à des écoutes téléphoniques, des observations et des caméras ANPR (lecteurs automatiques de plaque d'immatriculation). Le propriétaire de l'entrepôt ainsi que le chef du gang néerlandais et plusieurs autres personnes impliquées dans le laboratoire se trouvaient parmi les suspects.

Le laboratoire a été démantelé au cours d'une perquisition le 26 mai 2021. Il était composé de deux parties, l'une était consacrée à la production des drogues alors que l'autre était un lieu de vie commune. Les différents suspects ont été interpellés dans les semaines et mois qui ont suivi cette perquisition déterminante.

Le chef de gang néerlandais écope de 9 ans de prison tandis que 5 autres suspects ont reçu des peines allant de 30 mois à 6 ans. Deux individus considérés comme étant les "chimistes" qui produisaient les drogues de synthèse étaient également poursuivis par le parquet de Bruxelles, mais ils ont finalement été relaxés.