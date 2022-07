L'UE augmente son enveloppe pour l'aide militaire à l'Ukraine

(Belga) Les États membres de l'UE ont validé vendredi la mobilisation d'une nouvelle tranche de 500 millions d'euros de la Facilité européenne pour la paix pour venir en aide aux forces armées ukrainiennes face à l'invasion russe.

Le montant mobilisé pour l'Ukraine sous cet instrument extrabudgétaire, depuis le début du conflit, atteint donc 2,5 milliards d'euros, par tranches successives de 500 millions. La première avait été annoncée le 28 février, quatre jours après le début de l'offensive russe. 490 millions de la nouvelle tranche serviront à financer l'achat et l'acheminement d'équipements militaires à force létale. Le reste doit servir à fournir d'autres équipements (kits de soins, etc.) et du carburant. (Belga)