La nouvelle campagne de vaccination contre le covid-19 débutera en septembre: voici comment elle sera organisée

La nouvelle campagne de vaccination contre le covid-19 se précise. Elle commecera le 5 septembre prochain. Qui pourra avoir accès au booster en priorité? Comment cela va s'organiser?

Fin août, les invitations seront envoyées aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes immunodéprimées et au personnel de la santé. Dans un second temps, les personnes de 50 à 64 ans recevront également une invitation. Les plus de 18 ans qui le souhaitent pourront aussi se faire vacciner sur base volontaire. "On va davantage permettre aujourd'hui à la population de choisir où elle souhaite se rendre pour se faire vacciner. Si elle n'a pas eu son schéma complet, c'est-à-dire les trois doses, qu'elle y aille. A ce moment-là, même si elle n'a pas reçu son invitation, elle aura un numéro de téléphone où elle peut s'adresser pour aller dans un centre de vaccination ou chez son médecin", informe Chrisite Morreale, ministre wallonne de la Santé.

Concrètement, cette nouvelle campagne débutera le 5 septembre. 21 centres seront ouverts en Wallonie, 6 jours sur 7. Ils disposeront de 4 à 8 lignes de vaccination. Certains pharmaciens et médecins généralistes vaccineront également. "Un site de référence: jemevaccine.be. Vous cliquez sur la carte et vous aurez tous les centres de vaccination les plus proches de chez vous, ou bien les pharmacies de référence. Vous en parlez à votre médecin pour voir s'il vaccine chez lui. Le cas échéant, vous pouvez d'ores et déjà vous y rendre, même si vous n'avez pas été invités si vous avez plus de 18 ans", poursuit la ministre wallonne de la Santé.

A priori, les doses administrées seront les vaccins Pfizer et Moderna, déjà utilisés précédemment. "On aura peut-être des vaccins adaptés à la rentrée. Si des vaccins sont autorisés, ils remplaceront les vaccins aujourd'hui parce qu'ils auraient un large spectre, un spectre plus important. Mais très sincèrement, s'il devait pas y avoir de vaccins adaptés, ceux qui sont aujourd'hui sur le marché sont très efficaces donc on est confiant", rassure Christie Morreale.

Avec ce nouveau dispositif, 184.000 personnes pourront être vaccinées chaque semaine en Wallonie à partir de septembre.