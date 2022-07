Incendie en Gironde: certains habitants, évacués en urgence il y a plusieurs jours, ont pu regagner leur domicile

En Gironde, les deux incendies qui ravagent la région n'ont pas progressé pour la deuxième nuit d'affilée. Face à cette accalmie, 6.000 personnes qui avaient du être évacuées ont pu regagner leurs domiciles jeudi après-midi.

Après plus d’une semaine d’absence, Isabelle est venue nourrir pan pan, le lapin de son neveu. "C'est un soulagement de savoir qu'il est vivant. Ce n'était pas sûr qu'il survive aussi longtemps sans eau, sans nourriture..."

Un bus affrété par la gendarmerie a déposé les habitants évacués il y a 10 jours déjà. Ils ont pu nourrir leurs animaux et récupérer quelques affaires avant de repartir. "Il faut de la patience et donner le temps aux services de secours de sécuriser tout ça. Quand on nous dira de rentrer, on ira tranquillement", glisse un riverain.

Depuis le 12 juillet, les deux incendies ont détruit près de 21.000 hectares de forêt en Gironde. 37.000 habitants et des vacances ont dû être évacués. Aujourd’hui, certains ont la chance de retrouver leur habitation à Pyla-sur-Mer. "Soulagée... Ce ne sont pas du tout les mêmes conditions que le départ, où on était angoissé. Faire les valises en une demi-heure, ça donne un stress considérable. On est tout joyeux de retrouver la maison", confie une habitante. "Ravie, mais fatiguée, enchaîne une autre. Et encore un peu anxieuse parce qu'il y a un bilan à faire des dégâts éventuels que le feu a pu faire parce que je suis en bordure de forêt."

Pour d’autres, le retour est plus compliqué. "On est évacué depuis 8 jours et là, on vient prendre un petit peu de bon temps sur la plage, mais c'est vrai que ça fait drôle... Il n'y a plus personne. Pour les commerces, la saison est fichue", confie une troisième habitante de la région.

Les deux incendies ne semblent plus progresser, mais la situation n’est pas sous contrôle pour autant. 2.000 pompiers sont toujours mobilisés sur place afin de sécuriser les zones considérées comme sensibles.