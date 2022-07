"40 caméras sur le site, policiers et pompiers": voici comment le festival Tomorrowland assure la sécurité de ses festivaliers

A Boom, près d'Anvers, le festival Tomorrowland entame son deuxième week-end de festivités. Chaque jour, l'événement accueille pas moins de 90.000 personnes. Comment la sécurité est-elle gérée sur un site de cette ampleur?

Des DJ sets enflammés pour un public passionné. Tomorrowland, le festival de musique électronique le plus connu du monde accueille 600.000 personnes sur trois week-ends. Et pour assurer la sécurité de ce petit monde, tout se passe derrière les coulisses. "Nous sommes dans le Event Control Center, le ECC. C'est ici que toutes les choses sont contrôlées par des caméras. On a sur le site 40 caméras sur Dreamville et Tomorrowland. Il y a des policiers, des pompiers... C'est très important d'avoir beaucoup de sécurité sur le festival", explique Debby Wilmsen, attachée de presse à Tomorrowland.

Cette surveillance imposante fait partie d'un dispositif élaboré sur le terrain. En tout, 700 personnes s'occupent de la sécurité sur le site de Tomorrowland. "On fait des fouilles avant que les gens entrent sur le terrain. On fait aussi des swiping préventifs et on a aussi des équipes en civil sur le terrain pour observer le comportement des gens", indique Peter Muyshondt, chef de corps de la zone de police locale de Rupel.

Pourtant, impossible d'éliminer tous les risques. Alors, c'est aux festivaliers de prendre leurs précaution. Certains s'aventurent avec un sac à dos. Les plus prudents ont leurs bananes ou un petit sac à main bien près du corps. "Généralement, c'est pour avoir les mains vraiment libres et pouvoir danser comme on veut et ne pas prendre trop de temps non plus, et avoir le strict nécessaire", note une festivalière.

Pour éviter les vols, rien de mieux que faire la fête léger. Et là encore, Tomorrowland a prévu le coup: 15 euros le casier sécurisé pour tout le week-end. "On a sa carte d'identité, son GSM et pour le reste, on est bien pour une bonne journée de festival. C'est un chouette endroit où on se sent vraiment en sécurité", assure la personne qui gère les cassiers.

"Il y a beaucoup de bienveillance, les gens sont très sympas, tout le monde s'aime, tout le monde est super souriant. Vraiment c'est un bon état d'esprit", insiste une festivalière.

"Ce n'est pas comme un match de foot avec les risques. C'est une population qui est ici pour faire la fête et pas pour faire des conneries", rajoute le chef de corps de la zone de police de Rupel.

Un constat opportun pour le thème de l'amour pour cette édition 2022.