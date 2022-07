Escrime: les Bleus multiplient les coups d'épée dans l'or

Les épéistes français ont fait un carton plein lors des Championnats du monde 2022: après le titre en individuel de Romain Cannone mardi, ils ont remporté l'épreuve par équipes, vendredi au Caire.

Les Bleus, qui détenaient le titre depuis 2019 après l'annulation des deux Mondiaux suivants à cause du Covid, ont battu en finale leurs grands rivaux italiens 45 à 42 pour offrir à la délégation tricolore sa sixième médaille de la semaine égyptienne, sa quatrième en or.

Depuis les JO de Tokyo l'été dernier, les épéistes français ont fait une razzia sur les médailles lors des grands rendez-vous avec un sacre olympique en individuel pour Cannone, le sacre européen de Yannick Borel et une médaille de bronze par équipes lors des Championnats d'Europe le mois dernier, avant le doublé en or du Caire.

Pour se hisser en finale, les tireurs de Hugues Obry, revenu en France après un passage remarqué à la tête de l'équipe de Chine, ont battu en quarts de finale les Suisses 45 à 42, puis les Hongrois 45 à 37 en demi-finale.

En finale, il a fallu attendre l'avant-dernier relais, celui d'Alexandre Bardenet qui a écœuré Federico Vismara 5 à 2, pour que les Bleus prennent un avantage définitif face aux Italiens.

- Objectif Paris-2024 -

"On est champions du monde par équipes, c’est mon deuxième titre d’affilée puisqu’en 2019 on avait aussi gagné avec Alexandre Bardenet, Daniel Jerent et Ronan Gustin. Cette fois, c’est avec Romain Cannone et Alex Fava, ça montre que l’équipe de France, malgré les changements, reste au niveau. On est toujours capables de jouer le titre", s'est félicité Yannick Borel.

"Après la désillusion de Tokyo (élimination de l'épreuve par équipes en quarts de finale, NDLR), ça fait du bien à tout le collectif. L’objectif est de briller aussi dans deux ans à Paris. On est très heureux de ce résultat, et ça nous donnera beaucoup d’énergie pour aller le plus loin possible jusqu’au Jeux dans deux ans, mais aussi dès l’année prochaine en Italie pour les Championnats du monde", a-t-il ajouté.

L'équipe de France féminine de fleuret a, elle, remporté la médaille de bronze en venant à bout des Japonaises dans le match pour la 3e place 40 à 34.

Les Bleues étaient menées 28 à 26 avant un dernier relais éblouissant de Pauline Ranvier (7-1) qui a surclassé son adversaire nippone.

Les Françaises, avec Ysaora Thibus, sacrée championne du monde en individuel cette semaine, s'étaient inclinées 45 à 35 en demi-finales face aux Américaines.

Et la moisson tricolore n'est pas encore terminée: samedi, pour la dernière journée de compétition, les Bleus du fleuret affrontent en quarts de finale les Canadiens et les sabreuses peuvent accéder au dernier carré en battant l'Azerbaïdjan.