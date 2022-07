Météo - De belles éclaircies en matinée, davantage de nuages l'après-midi avec un risque d'averse

(Belga) La journée de samedi débutera avec de larges éclaircies, mais aussi avec des champs de brume, de brouillard ou de nuages bas par endroits, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Des nuages cumuliformes se développeront et masqueront par moment le soleil. Ils pourront déboucher sur quelques averses l'après-midi, principalement sur les régions proches de la frontière française et sur le sud-est de la Belgique. Les maxima seront compris entre 22°C au littoral ou en haute Ardenne et 25 à 26°C en plaine. Dans la soirée et la nuit, le temps sera calme et de larges éclaircies se développeront. Les minima varieront entre 10°C en Ardenne et 14 ou 15°C en plaine. La journée de dimanche sera, dans l'ensemble, ensoleillée. Le mercure grimpera jusqu'à 25°C en Hautes Fagnes et au littoral, et jusqu'à 29°C dans le centre.