Le système d'échange de chars ne fonctionne pas comme prévu, admet l'Allemande Baerbock

(Belga) La ministre allemande des Affaires étrangères, l'écologiste Annalena Baerbock, a admis que l'"échange circulaire" d'armes mis en place par l'Allemagne avec d'autres pays européens pour venir en aide à l'Ukraine ne fonctionne pas tout à fait comme prévu pour le moment. Elle a cependant rejeté les critiques du gouvernement polonais, qui a déjà, à de nombreuses reprises, exprimé sa déception quant aux livraisons allemandes attendues.

S'exprimant vendredi soir lors d'une séance de questions - réponses organisée par le quotidien Bild, l'Allemande a estimé que la situation actuelle était "insatisfaisante pour les deux parties". "Mais en temps de guerre, on ne sait pas toujours immédiatement quelle est la voie parfaite" a-t-elle ajouté Plusieurs pays ont livré aux forces armées ukrainiennes des chars de conception soviétique, que les soldats ukrainiens peuvent utiliser sans attendre et sans formation spécifique supplémentaire, tout en s'accordant avec l'Allemagne pour que cette dernière leur livre ensuite des blindés plus modernes pour remplacer les engins envoyés à Kiev. C'est le cas de la Grèce, de la Tchéquie, et de la Pologne. Cette dernière aurait envoyé un nombre considérable de chars, mais attend toujours un engagement ferme quant à la livraison des remplacements. L'échange semblait "la solution la meilleure et la plus rapide", a expliqué Annalena Baerbock tout en admettant que tout ne se passe pas comme prévu. Selon le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Szymon Szynkowski vel S?k, Berlin a dans un premier temps proposé à Varsovie des chars "plus vieux que ceux envoyés en Ukraine". "Dès le départ, il était clair qu'il serait impossible de remplacer chaque char en un claquement de doigts", réplique Annalena Baerbock. Selon elle, le gouvernement allemand examine désormais s'il est nécessaire de fournir "un autre soutien" à l'Ukraine, par exemple du matériel d'artillerie. (Belga)