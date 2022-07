Chute collective de scouts flamands dans le nord de la France, une ado dans le coma

(Belga) Un groupe d'une cinquantaine de jeunes cyclistes flamands, appartenant à un mouvement de jeunesse, a connu vendredi en fin d'après-midi un accident dans le nord de la France, écrivent plusieurs médias locaux dont La Voix du Nord. Plusieurs cyclistes (6 ou 7, selon ces médias) ont chuté. Une jeune fille a été grièvement blessée. Elle était vendredi soir dans le coma, selon La Voix du Nord.

Le groupe de scouts et guides venait de Wijnegem en province d'Anvers, selon le journal flamand Het Nieuwsblad. Il s'agit des Scouts Wijnegem 99ste Parsifal, qui revenaient à vélo vers leur lieu de camp à Tardinghen, ajoute le quotidien. La chute a eu lieu peu après 17h00, sur la départementale D 940 à Wissant, dans le Pas-de-Calais (nord de la France). La Voix du Nord parle de deux jeunes filles grièvement blessées, malgré le port du casque. L'une d'entre elles, âgée de 16 ans, a subi un traumatisme crânien important et a été emmenée par un hélicoptère du SAMU (arrivé sur le lieu de l'accident vers 19h15, précise le journal) vers le CHR de Lille. En soirée, elle était dans le coma, et son pronostic vital était engagé, ajoute La Voix du Nord, qui a eu contact avec la gendarmerie et les secours. L'autre jeune fille blessée a été prise en charge au centre hospitalier de Calais. L'AFP, qui relaie l'accident samedi, parle d'un troisième jeune blessé, sur base d'informations de l'hôpital. (Belga)