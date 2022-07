Houyet envahie par les rats: ils grimpent même une façade pour s'attaquer à ce petit chien

La commune de Houyet avait été touchée par les inondations de juillet 2021. Depuis lors, les rats pullulent. De nombreux habitants s’en plaignent et certains doivent même se barricader.

Patricia a installé une caméra dans son poulailler. La nuit tombée, elle y découvre sur les images une dizaine de rats. "Il y a une semaine on a une poule qui est morte. On ne sait pas trop de quoi. Elle n’était pas vieille, rien du tout. On se dit que peut-être ça va amener des maladies aussi. C’est pas très hygiénique, pas très propre. Moi je n’aime pas", nous explique-t-elle.

Ils grimpent le lierre

Dans un autre quartier, les rats sont LE sujet de discussion entre voisins. "Il étaient une vingtaine sur le petit bâtiment là", montre Florence. Elle habite dans un appartement, en hauteur, mais ça ne décourage pas les rongeurs : "Les rats en fait grimpent sur le lierre et viennent sur le balcon. A partir de 20h c’est la folie, c’est le combat. Ils se battent et dernièrement mon petit chien était sur le balcon et il s’est fait attaquer par un rat."

environ une centaine derrière chez elle

Samantha, sa voisine, montre un des trous par lesquels les rats passent. "Ce ne sont pas des petits rats de 10 cm de long. Il y en a des comme ça", raconte-t-elle en mimant la taille d’un gros chat. "C’est du non-stop. C’est à un point où on ne veut plus venir au jardin. Les animaux se font attaquer, même nos propres enfants on a peur pour eux." Elle pense qu’ils sont actuellement une centaine derrière chez elle.

La bourgmestre a pris des mesures

La commune reconnait le problème et a fait appel à une société de dératisation pour agir dans les prochaines semaines. La bourgmestre, Hélène Lebrun, estime que la chaleur actuelle favorise leur présence et invite les habitants à signaler chaque présence de ces nuisibles pour cartographier leur présence et mieux agir contre ce fléau. "Téléphonez à la commune au service travaux pour répertorier les quartiers et les rues à problème. Nous offrons déjà des granulés de poison pour les nuisibles mais apparemment ils ne sont plus assez forts actuellement."